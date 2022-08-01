  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Закарпатская ОВА опровергла новости о запуске работы аэропорта в Ужгороде
В тренде

Закарпатская ОВА опровергла новости о запуске работы аэропорта в Ужгороде

Общие новости
(1 голосов)

Информация не соответствовала действительности

Закарпатская ОВА опровергла новости о запуске работы аэропорта в Ужгороде

VargaA User Wiki

Новина українською

Международный аэропорт "Ужгород" не готов восстановить авиасообщение в ближайшее время, потому что небо над Закарпатьем закрыто так же, как и над всей Украиной. Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, опровергая заявление главы Закарпатского областного совета Владимира Чубирко о возможности возобновления пассажирских рейсов из аэропорта.

"Вынужден корректировать информацию, которую распространили определенные функционеры относительно работы международного аэропорта "Ужгород": сегодня аэропорт не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского Союза; аэропорт не имеет соответствующих разрешительных документов на начало работы; небо над Украиной закрыто, равно как и закрыты все аэропорты; нет подписанных документов из ЕС о возможности запуска регулярных рейсов на территорию Евросоюза; светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы и т.д".

"Да, мы работаем над приведением аэропорта к требованиям и сертификации. Для выполнения комплекса мероприятий привлечены Министерство инфраструктуры Украины, Украэрорух, СБУ, ГСЧС, лучшие специалисты по направлению частной пассажирской и грузовой авиации и другие. Но мы говорим о процессе – долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта – это не больше, чем желания и намерения".

Читайте такжеРоссияне полностью уничтожили аэропорт в Днепре

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/zakarpatskaODA

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде