Закарпатская ОВА опровергла новости о запуске работы аэропорта в Ужгороде

Международный аэропорт "Ужгород" не готов восстановить авиасообщение в ближайшее время, потому что небо над Закарпатьем закрыто так же, как и над всей Украиной. Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, опровергая заявление главы Закарпатского областного совета Владимира Чубирко о возможности возобновления пассажирских рейсов из аэропорта.

"Вынужден корректировать информацию, которую распространили определенные функционеры относительно работы международного аэропорта "Ужгород": сегодня аэропорт не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского Союза; аэропорт не имеет соответствующих разрешительных документов на начало работы; небо над Украиной закрыто, равно как и закрыты все аэропорты; нет подписанных документов из ЕС о возможности запуска регулярных рейсов на территорию Евросоюза; светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы и т.д".

"Да, мы работаем над приведением аэропорта к требованиям и сертификации. Для выполнения комплекса мероприятий привлечены Министерство инфраструктуры Украины, Украэрорух, СБУ, ГСЧС, лучшие специалисты по направлению частной пассажирской и грузовой авиации и другие. Но мы говорим о процессе – долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта – это не больше, чем желания и намерения".