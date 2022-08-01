За 5 месяцев войны российские войска атаковали гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные

За 5 месяцев полномасштабной войны против Украины российские войска атаковали гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Оккупанты нанесли 17,3 тысяч ударов по гражданским объектам и около 300 по военным. В первую очередь россияне наносят удары по гражданской инфраструктуре городов, расположенных вдоль линии фронта. кремль рассчитывает, что обстрелы побуждают местных жителей прекратить сопротивление и выступить против "киевского режима". Тактика "выжженной земли" пришла на смену проваленной ставке российской армии на мобильные группы проникновения вглубь страны, как отмечают в ЦПД.

Повреждено или разрушено более 50% всего жилищного фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецка и Лисичанска. 8% населения Украины, или более 3,5 миллионов человек, остались без домов (вероятно, речь идет о людях, имеющих статус внутреннего переселенца). По всей Украине получили повреждения более 830 учреждений здравоохранения, 2 129 образовательных учреждений и более 530 объектов культуры и искусств.

В Центре отмечают, что причиной "прилетов" по гражданским объектам также является низкая точность российского оружия, использование устаревших или ложных данных. На вооружении у россии практически нет высокоэффективного точного оружия, более 70% российских ракет не поражают намеченные цели.