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Морские пехотинцы ВМС ВСУ в бою захватили в плен 11 российских оккупантов

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Охота на орков продолжается

Морские пехотинцы ВМС ВСУ в бою захватили в плен 11 российских оккупантов

ВМС ЗСУ

Новина українською

Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Так, в результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск.

Среди них 1 офицер, 1 прапорщик и 9 мобилизованных так называемой днр. Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы.

Подразделениями артиллерии ВМС в течение вчерашних суток была уничтожена 1 вражеская БМП, более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ВМС ЗСУ

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