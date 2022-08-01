Морские пехотинцы ВМС ВСУ в бою захватили в плен 11 российских оккупантов
Охота на орков продолжается
ВМС ЗСУ
Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Так, в результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск.
Среди них 1 офицер, 1 прапорщик и 9 мобилизованных так называемой днр. Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы.
Подразделениями артиллерии ВМС в течение вчерашних суток была уничтожена 1 вражеская БМП, более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены.
Популярное сейчас
- Еврокубки с участием Динамо и Зари, старт трех ТОП-чемпионатов. Расписание футбола на неделю
- Включая наступление на Харьков: россияне пытаются создать себе условия на нескольких направлениях
- Победа Англии на Евро, долги Шахтера, трофей ПСЖ. Главные новости за 31 июля
- Отец солдатам. Как Залужный поздравил военную, которую награждали "Крестом боевых заслуг" - ВИДЕО
- Блогер из Днепра устроил красивую акцию для сбора средств на нужды ВСУ
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО