Данилов: Украина может вернуть военным путем оккупированные территории и сделает это
Секретарь СНБО уверен в этом
Генштаб ЗСУ
Украина может военным путем вернуть оккупированные россиянами территории.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала - уничтожение оккупантов, потом - дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – подчеркнул он.
Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють «корисні ідіоти» путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2022
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