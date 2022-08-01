"Ахмат - сила". Как тиктокер Кадырова в прямом эфире купил билет на концерт Кобзона - ВИДЕО
Вот мина пролетела и ага...
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В социальных сетях опубликовано видео удара по отряду "кадыровцев", которые попали под минометный обстрел ВСУ и попытались спрятаться от него в окопе.
Обсуждая плотный огонь украинской армии, "кадыровец" достал телефон и решил записать короткое видео со словами "Ахмат - сила", однако в этот момент прогремел взрыв прилетевшей мины. Последние кадры жизни оккупанта заснял его же телефон.
Судя по характеру взрыва и титрам на видео, "кадыровские" наемники погибли прямо в окопе. Впоследствии телефон, на который было записано видео, мог попасть в руки украинских военных либо выживших "кадыровцев", которыя опубликовали видео в Сети.
"Тиктокер Кадырова в прямом эфире купил билеты на концерт Кобзона", - отмечено в комментарии к видео. На каком именно участке фронта "кадыровцы" были уничтожены, не сообщается.
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