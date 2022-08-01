  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Херсонской области ВСУ освободили 46 населенных пунктов - ОВА
В тренде

В Херсонской области ВСУ освободили 46 населенных пунктов - ОВА

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Некоторые села разрушены на 90%

В Херсонской области ВСУ освободили 46 населенных пунктов - ОВА

фото из свободных источников

Новина українською

В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов, но населению все равно желательно эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.

Об этом заявил исполняющий обязанности головы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, его слова передает "Интерфакс-Украина".

"На Херсонщине сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть – это на севере (области – ред.), которая граничит с Днепропетровской областью и немного на юге, на границе с Николаевской областью", - сказал он.

Читайте такжеГенштаб: В течение двух недель ВСУ освободили три села на Херсонщине

По словам Бутрия, на деоккупированной территоррии "есть села, которые практически разрушены на 90% - они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, население в основном выехало".

Бутрий подчеркнул, что ситуация в Херсонской области критическая и в очередной раз призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olеgуurсhak (Xмельницький )
01.08.2022 в 17:41
У наступ пішли, чи від кого звілнено?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде