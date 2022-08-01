В Херсонской области ВСУ освободили 46 населенных пунктов - ОВА
Некоторые села разрушены на 90%
фото из свободных источников
В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов, но населению все равно желательно эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.
Об этом заявил исполняющий обязанности головы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, его слова передает "Интерфакс-Украина".
"На Херсонщине сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть – это на севере (области – ред.), которая граничит с Днепропетровской областью и немного на юге, на границе с Николаевской областью", - сказал он.
По словам Бутрия, на деоккупированной территоррии "есть села, которые практически разрушены на 90% - они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, население в основном выехало".
Бутрий подчеркнул, что ситуация в Херсонской области критическая и в очередной раз призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.
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