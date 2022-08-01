CNN: Вопреки предупреждениям Китая спикер конгресса США Пелоси все-таки посетит Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси действительно готовится посетить Тайвань в рамках своего азиатского турне. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского правительственного чиновника и официального представителя США.

Как уточняется, американский политик готовится остаться в Тайване на ночь. Тем не менее, остановка на острове до сих пор не включена в публичный маршрут Пелоси.

Источники журналистов не говорят, когда именно спикер Палаты представителей должна прибыть в частично признанное государство.

Как отметил неназванный официальный представитель США, в настоящее время сотрудники Пентагона работают круглосуточно, чтобы отследить все возможные передвижения китайских сил в регионе, а также разработать план по обеспечению безопасности американского политика.

Визиту Пелоси на Тайвань резко противится Китай, который считает остров своей территорией. В китайских соцсетях распространялись призывы сбить самолет Пелоси, если он окажется в тайваньском воздушном пространстве. Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом призывал Вашингтон «не играть с огнем».

Как стало ранее известно, Китай активизировал артиллерию и авиацию из-за возможного визита Пелоси в Тайвань. Позже 80-е подразделение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликовало в соцсети Weibo призыв готовиться к войне. Пост из двух иероглифов "Готовьтесь к войне!" собрал более 300 тыс. лайков и 19 тыс. комментариев за 12 часов на фоне эскалации напряженности в мире и, в частности между Китаем и Тайванем.