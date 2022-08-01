Нацгвардейцы на Харьковщине уничтожили вражеский ЗРПК Тунгуска. ВИДЕО
Отличная совместная работа нацгвардейцев и артиллеристов
фото из свободных источников
Украинские защитники уничтожили прицельным выстрелом артиллерии русскую военную технику.
Об этом сообщили на странице Национальной Гвардии.
Как сообщается, аэроразведка Национальной гвардии Украины совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины обнаружила и уничтожила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" на территории Харьковской области.
Нацгвардейцы корректировали огонь артиллерии Вооруженных сил Украины и фиксировали результаты боевой работы. "Тунгуска" - это советский и российский зенитный ракетно-пушечный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения, предназначенный для противовоздушной обороны механизированных и танковых частей на марше и на всех стадиях боя.
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