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Нацгвардейцы на Харьковщине уничтожили вражеский ЗРПК Тунгуска. ВИДЕО

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Отличная совместная работа нацгвардейцев и артиллеристов

Нацгвардейцы на Харьковщине уничтожили вражеский ЗРПК Тунгуска. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские защитники уничтожили прицельным выстрелом артиллерии русскую военную технику.

Об этом сообщили на странице Национальной Гвардии.

Как сообщается, аэроразведка Национальной гвардии Украины совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины обнаружила и уничтожила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" на территории Харьковской области.

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Нацгвардейцы корректировали огонь артиллерии Вооруженных сил Украины и фиксировали результаты боевой работы. "Тунгуска" - это советский и российский зенитный ракетно-пушечный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения, предназначенный для противовоздушной обороны механизированных и танковых частей на марше и на всех стадиях боя.

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В статье: война с Россией
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