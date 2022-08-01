Литва передаст Украине 110 антидроновых комплексов EDM4S Sky Wipers
Пушки распределят между 35 военными подразделениями Украины
фото из свободных источников
Антидроновые ружья EDM4S Sky Wipers, приобретенные литовской общественностью для армии Украины, передадут на нужды ВСУ.
Об этом говорится в телеграме Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Литовцы передадут Украине 110 антидроновых комплексов EDM4S Sky Wipers. Их цена – 1,5 миллиона евро. Пушки распределят между 35 военными подразделениями Украины.
Напомним, в июне литовская общественность приобрела для армии Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S, общей стоимостью около полутора миллионов евро.
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