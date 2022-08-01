Новые методички Кремля: войну с Украиной нужно сравнивать с крещением Руси, а Путина — с Александром Невским

Кремль подготовил методички для освещения вторжения в Украину для государственных СМИ и провластных блогеров, в которых войну предлагается сравнивать с Невской битвой и крещением Руси. Документы оказались в распоряжении издания "Медуза".

В указаниях, подготовленных в начале июля, авторы ищут параллели между войной и сражением новгородского и шведского войск в 13 веке. В документе сказано, что коллективный Запад много веков пытается расколоть Россию, настраивая против страны "народы, живущие вблизи ее границ". Однако, говорится в тексте, атаки заканчиваются "сплочением общества вокруг национального лидера" и успешным отпором захватчикам.

В роли лидера в этих тезисах в средневековой Руси подразумевается Александр Невский. Кто имеется в виду в современной России — "Медуза" не уточняет, по контексту можно предположить, что речь идёт о президенте Владимире Путине.

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В другом документе говорится, что основой укрепления и единства русского государства на сотни лет вперёд стало крещение Руси. "Православная вера учит состраданию, любви к ближнему, терпимости к другим. Эти ценности легли в основу русской цивилизации и позволили России объединить сотни народов", — говорится в преамбуле в тексте.

Одной из целей войны в Украине в документе провозглашается "борьба с безбожниками". Ими в Кремле предлагают называть украинских военных, утверждает "Медуза". Пропагандистам предложено рассказывать, что те "приносят жертвы и совершают ритуальные убийства".

В методичках, которые изучила "Медуза", возможно впервые объясняется, что такое "коллективный Запад" и зачем ему, с точки зрения Кремля, разрушение России. По версии Кремля, в разное время "коллективным Западом" были Тевтонский орден, Швеция, Речь Посполитая, империя Наполеона, Третий рейх и НАТО. От России, говорится в тексте, им требуются ресурсы, закончившиеся у Запада несколько веков назад из-за сложившегося там общества потребления.

По словам двух анонимных источников "Медузы", близких к Администрации президента, сейчас в Кремле пытаются найти модели, которые могли бы объяснить россиянам причины и цели вторжения в Украину. Аргументы пропаганды должны подвести аудиторию к тезису о том, что российское вторжение стало "упреждающим ударом". Этот тезис уже использовали и провластные СМИ, и сам Путин, отмечает "Медуза".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на момент публикации новости материал издания не прокомментировал.