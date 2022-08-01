Чтобы предотвратить удары ВСУ, россияне вдоль Антоновских мостов установили радиолокационные отражатели
По идее, они должны защищать от ракетного удара боеприпасами с радиолокационными головками
Фото из свободных источников
Оккупанты пытаются предотвратить ракетные удары по Антоновскому мосту со стороны армии Украины.
Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Российские оккупанты в Херсонской области пытаются уберечь Антоновский мост от новых ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Они установили вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов радиолокационные отражатели.
"…Спутниковые снимки… показали, что российские войска вырыли траншеи возле Антоновского моста (на правом берегу Днепра) и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить украинские ракетные удары…", - отметили эксперты.
Напомним, что ранее подобные отражатели россияне
Пирамидальные отражатели используют с целью защиты от ракетного удара боеприпасами с радиолокационными головками в направлении ошибочной цели.
Популярное сейчас
- Известно, какие каналы будут транслировать матчи между Динамо и Штурмом в Лиге Чемпионов
- Луис Суарес: туда, где все начиналось
- ВСУ на юге попали во вражеский эшелон с техникой, боеприпасами и живой силой россиян
- Разрушена многоэтажка: россияне ударили по громадам в Днепропетровской и Харьковской областях
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Блогер из Днепра устроил красивую акцию для сбора средств на нужды ВСУ