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Чтобы предотвратить удары ВСУ, россияне вдоль Антоновских мостов установили радиолокационные отражатели

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По идее, они должны защищать от ракетного удара боеприпасами с радиолокационными головками

Чтобы предотвратить удары ВСУ, россияне вдоль Антоновских мостов установили радиолокационные отражатели

Фото из свободных источников

Новина українською

Оккупанты пытаются предотвратить ракетные удары по Антоновскому мосту со стороны армии Украины.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Российские оккупанты в Херсонской области пытаются уберечь Антоновский мост от новых ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Они установили вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов радиолокационные отражатели.

"…Спутниковые снимки… показали, что российские войска вырыли траншеи возле Антоновского моста (на правом берегу Днепра) и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить украинские ракетные удары…", - отметили эксперты.

Напомним, что ранее подобные отражатели россияне установили на баржах и около Крымского моста.

Пирамидальные отражатели используют с целью защиты от ракетного удара боеприпасами с радиолокационными головками в направлении ошибочной цели.

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В статье: война с Россией
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