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Россиянин жалуется матери: "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х# ярят на раз-два", - перехват СБУ

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Очередной перехват разговоров рашистов от СБУ

Россиянин жалуется матери: "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х# ярят на раз-два", - перехват СБУ

фото из свободных источников

Новина українською

Российские оккупанты признают в разговорах с родными силу украинской армии рассказывают о высоком уровне потерь среди захватчиков.

Об этом свидетельствует телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.

"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с#ка, никого…. Это так и есть, реально…" – рассказывает матери мобилизованный в ряды рашистов житель оккупированного Донецка.

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На возражение женщины, насмотревшейся на пропаганду, просто спрашивает: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".

Мол, россияне, если и продвигаются, то за счет огромных потерь: "А даже если продвигается наша (армія – ред..), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Х#ярят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ#бали. Батальоны ложатся...".

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В статье: война с Россией
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