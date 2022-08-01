Наземный общественный транспорт Киева будет стоять во время тревоги, люди должны покинуть салон
Нововведения внедряются с 1-го августа
фото из свободных источников
Наземный общественный транспорт Киева, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения.
Об этом сообщает КГГА.
Пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.
Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и будет закрывать работу станций открытого типа.
Соответствующее решение будет действовать с 1 августа.
Напомним, что ранее Горсовет Харькова пообещал в августе монтировать безопасные остановки общественного транспорта, которые будут защищать людей от российских снарядов.
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