  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Мариуполе зафиксировали движение российской инженерной техники в сторону Запорожья - ВИДЕО
В тренде

В Мариуполе зафиксировали движение российской инженерной техники в сторону Запорожья - ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты активно стягивают на южное направление инженерную технику

В Мариуполе зафиксировали движение российской инженерной техники в сторону Запорожья - ВИДЕО

скриншот

Новина українською

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в понедельник зафиксировали движение российской военной инженерной техники в сторону выезда на Запорожье.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Фиксируем большое движение военной инженерной техники и живой силы в 14.45 по пр. Никопольскому в сторону выезда на Запорожье.

Читайте такжеМариупольцы выстраиваются в очереди за пропусками на выезд из оккупированного города - ВИДЕО

Основное количество – понтонные переправы. Отметка "V", - написал Андрющенко.

Советник также опубликовал видео движения российской техники.

Напомним, что после ударов ВСУ по мостам в Херсонской области оккупанты начали активно перекидывать технику, среди которой много инженерных машин, и личный состав на южное направление.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде