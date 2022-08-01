В Мариуполе зафиксировали движение российской инженерной техники в сторону Запорожья - ВИДЕО
Оккупанты активно стягивают на южное направление инженерную технику
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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в понедельник зафиксировали движение российской военной инженерной техники в сторону выезда на Запорожье.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Фиксируем большое движение военной инженерной техники и живой силы в 14.45 по пр. Никопольскому в сторону выезда на Запорожье.
Основное количество – понтонные переправы. Отметка "V", - написал Андрющенко.
Советник также опубликовал видео движения российской техники.
Напомним, что после ударов ВСУ по мостам в Херсонской области оккупанты начали активно перекидывать технику, среди которой много инженерных машин, и личный состав на южное направление.
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