Зеленский провел полуторачасовой разговор с Эммануэлем Макроном
Пообщались на разные темы
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Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает Офис президента.
Президенты обсудили ход противодействия российской агрессии и ситуацию на поле боя. Также Зеленский подчеркнул, что Украина воюет против настоящего государства-террориста и "спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке – этому свидетельство", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Макрон и Зеленский также обсудили вопросы поставок нового современного вооружения и уже оказанную оборонную помощь.
Зеленский поблагодарил "за практический вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно – направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных российским агрессором".
Макрон рассказал Зеленскому об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало "расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии против нашего государства со стороны России".
Также президенты обсудили ситуацию с вывозом украинского зерна.
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