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Зеленский провел полуторачасовой разговор с Эммануэлем Макроном

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Зеленский провел полуторачасовой разговор с Эммануэлем Макроном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Офис президента.

Президенты обсудили ход противодействия российской агрессии и ситуацию на поле боя. Также Зеленский подчеркнул, что Украина воюет против настоящего государства-террориста и "спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке – этому свидетельство", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Макрон и Зеленский также обсудили вопросы поставок нового современного вооружения и уже оказанную оборонную помощь.

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Зеленский поблагодарил "за практический вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно – направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных российским агрессором".

Макрон рассказал Зеленскому об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало "расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии против нашего государства со стороны России".

Также президенты обсудили ситуацию с вывозом украинского зерна.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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