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В Днепре задержали "бизнесмена", который поставлял поддельные документы мужчинам призывного возраста

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(1 голосов)

Делец реализовал документы более чем для 100 мужчин призывного возраста

В Днепре задержали "бизнесмена", который поставлял поддельные документы мужчинам призывного возраста

gp.gov.ua

Новина українською

Днепрянина подозревают в изготовлении фиктивных документов об инвалидности и пенсионных удостоверений для переправки через границу более 100 мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"За 900 евро он (подозреваемый – ред.) предоставлял пакет необходимых документов для перемещения через госграницу лицам, подлежащим мобилизации в условиях военного положения. Поддельные документы мужчина отправлял по почте или передавал при личных встречах с заказчиками", - говорится в сообщении.

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Правоохранители разоблачили днепрянина при получении денег. В его автомобиле и квартире обнаружили готовые к сбыту фиктивные документы, более 100 квитанций об отправке, около 50 печатей учреждений здравоохранения и военкоматов, компьютерную технику, мобильные телефоны и денежные средства на сумму 1 млн. грн.

Теперь ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

В Днепре задержали "бизнесмена", который поставлял поддельные документы мужчинам призывного возраста - изображение 1В Днепре задержали "бизнесмена", который поставлял поддельные документы мужчинам призывного возраста - изображение 2В Днепре задержали "бизнесмена", который поставлял поддельные документы мужчинам призывного возраста - изображение 3В Днепре задержали "бизнесмена", который поставлял поддельные документы мужчинам призывного возраста - изображение 4
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
01.08.2022 в 21:09
Жаль Остапа Бендера, отличный бизнес организовал, но не предусмотрел, что оплату нужно было получать в криптовалюте.
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