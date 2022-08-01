В Днепре задержали "бизнесмена", который поставлял поддельные документы мужчинам призывного возраста
Делец реализовал документы более чем для 100 мужчин призывного возраста
gp.gov.ua
Днепрянина подозревают в изготовлении фиктивных документов об инвалидности и пенсионных удостоверений для переправки через границу более 100 мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"За 900 евро он (подозреваемый – ред.) предоставлял пакет необходимых документов для перемещения через госграницу лицам, подлежащим мобилизации в условиях военного положения. Поддельные документы мужчина отправлял по почте или передавал при личных встречах с заказчиками", - говорится в сообщении.
Правоохранители разоблачили днепрянина при получении денег. В его автомобиле и квартире обнаружили готовые к сбыту фиктивные документы, более 100 квитанций об отправке, около 50 печатей учреждений здравоохранения и военкоматов, компьютерную технику, мобильные телефоны и денежные средства на сумму 1 млн. грн.
Теперь ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.
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