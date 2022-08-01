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В результате обстрел Криворожского района разрушен железнодорожный путь, движение поездов приостановлено

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Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре

В результате обстрел Криворожского района разрушен железнодорожный путь, движение поездов приостановлено

россми

Новина українською

В результате вражеского обстрела Криворожского района Днепропетровщины разрушена железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщила в телеграм-канале Днепропетровская областная военная администрация.

"Агрессор обстрелял Криворожский район. Попал по Зеленодольской и Грушевской громадах. Повреждена железнодорожная инфраструктура", - сообщили в ОВА.

Как отмечается, в Грушевской громаде из-за вражеских обстрелов ракетой разбит железнодорожный путь. Движение по нему остановлено. Также поврежден электротрансформатор и электросеть. Люди не пострадали.

Кроме того, из РСЗО враг ударил и вблизи Зеленодольска. Разрушений и пострадавших нет.

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В статье: война с Россией
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