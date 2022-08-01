ОВА: На Херсонщине оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя
Личный состав российской армии очень напуган
фото из свободных источников
На временно оккупированных территориях Херсонщины российские захватчики прибегают к разным приемам, чтобы сбежать с поля боя.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - говорится в сообщении.
Также в оккупированном Херсоне уже неделю перекрыто движение поврежденным Антоновским мостом.
"Оккупанты пытаются его отремонтировать, но ремонтные работы идут с большими погрешностями и не отвечают стандартам строительства. Поэтому пользоваться мостом очень опасно", - отметили в ОВА.
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