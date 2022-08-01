ОВА: На Херсонщине оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя

На временно оккупированных территориях Херсонщины российские захватчики прибегают к разным приемам, чтобы сбежать с поля боя.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - говорится в сообщении.

Читайте также В Херсоне после разрушения Антоновского моста российские военные украли теплоход

Также в оккупированном Херсоне уже неделю перекрыто движение поврежденным Антоновским мостом.

"Оккупанты пытаются его отремонтировать, но ремонтные работы идут с большими погрешностями и не отвечают стандартам строительства. Поэтому пользоваться мостом очень опасно", - отметили в ОВА.