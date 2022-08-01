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ОВА: На Херсонщине оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя

Общие новости
(1 голосов)

Личный состав российской армии очень напуган

ОВА: На Херсонщине оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя

фото из свободных источников

Новина українською

На временно оккупированных территориях Херсонщины российские захватчики прибегают к разным приемам, чтобы сбежать с поля боя.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - говорится в сообщении.

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Также в оккупированном Херсоне уже неделю перекрыто движение поврежденным Антоновским мостом.

"Оккупанты пытаются его отремонтировать, но ремонтные работы идут с большими погрешностями и не отвечают стандартам строительства. Поэтому пользоваться мостом очень опасно", - отметили в ОВА.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.08.2022 в 21:39
В женскую?
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