Зеленский ответил на петицию о запрете выдачи повесток в общественных местах
Вопрос будет проработан
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете выдачи повесток на блокпостах, АЗС и улице. Данный вопрос будет комплексно проработан правительством.
В частности, Зеленский напомнил, что призыв резервистов и военнообязанных на службу проводится в порядке, который определен законами о военной службе и мобилизации. А выдача повесток регулируется актами Кабинета министров, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.
"Учитывая изложенное, я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", - подчеркнул Зеленский.
Отметим, автор петиции, которая набрала более 25 000 подписей, требовал призывать в первую очередь мотивированных людей, запретить выдачу повесток во всех местах, кроме военкоматов, или сделать публичной информацию о состоянии мобилизации.
Напомним, раздача повесток в общественных местах не является противоправной.
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