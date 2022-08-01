Путин заявил, что он против ядерной войны

Российский президент Владимир Путин считает, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

По его словам, Россия полностью выполняет обязательства согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - добавил Путин.

Интересно, что несмотря на неоднократный ядерный шантаж со стороны России, военные эксперты в США склоняются к тому, что Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия – как тактического так и стратегического.