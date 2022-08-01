Путин заявил, что он против ядерной войны
Странное высказывание русского диктатора
Российский президент Владимир Путин считает, что ядерная война не должна быть никогда развязана.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
По его словам, Россия полностью выполняет обязательства согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.
"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - добавил Путин.
Интересно, что несмотря на неоднократный ядерный шантаж со стороны России, военные эксперты в США склоняются к тому, что Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия – как тактического так и стратегического.
Популярное сейчас
- Михалик: Я был готов к хейту - понимал, что могу заработать в россии и напрямую помочь ВСУ
- "Кто виноват – не могу сказать". росСМИ сняли сюжет с украинским командиром после теракта в Еленовке
- Первопроходец для Зинченко. Как Лужный встретился с предвзятостью в Арсенале, но помог характер
- Разрушена многоэтажка: россияне ударили по громадам в Днепропетровской и Харьковской областях
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Блогер из Днепра устроил красивую акцию для сбора средств на нужды ВСУ
Новости по теме
- 21:38 Украинские Генерал США Бен Ходжес: Ситуация значительно меняется в пользу Украины
- 11:55 Украинские "Советуем им быть на стороне победителей". МИД Украины отреагировал на чант турок в поддержку путина
- 20:46 Украинские На россии заговорили о "трибунале" над Украиной. Хотят привлечь Иран, Сирию и Боливию