Укрпошта прекратила работу на временно оккупированных территориях
Оккупанты просто не дают работать предприятию
фото из свободных источников
"Укрпошта" с понедельника, 1 августа, прекратила свою работу на оккупированных россиянами территориях. Теперь часть украинцев не сможет воспользоваться рядом услуг.
Об этом сообщает гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.
"До вчера, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности, в Запорожье, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты. Но делать это больше нет возможности", - рассказал Смелянский.
По его словам, сотрудники компании каждый день находились под угрозой ограбления со стороны военных русской армии, подкрепленной “лучшими” бойцами так называемых "Л/ДНР".
"Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" обычным для них шантажом. По-другому они не умеют", - объяснил решение о прекращении работы на оккупированных территориях гендиректор "Укрпошты".
Напомним, что херсонская дирекция "Укрпочты" прекратила деятельность на оккупированных территориях 30 июня.
Популярное сейчас
- Могут сыграть против Петряка или Кочергина. Определились четыре пары - потенциальные соперники Зари в раунде плей-офф ЛК
- Луис Суарес: туда, где все начиналось
- Бывший игрок одесского Черноморца возглавил клуб в Венгрии
- Отец солдатам. Как Залужный поздравил военную, которую награждали "Крестом боевых заслуг" - ВИДЕО
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО
- Россия - для грустных. Из-за санкций рф может остаться без сладостей