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Укрпошта прекратила работу на временно оккупированных территориях

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Оккупанты просто не дают работать предприятию

Укрпошта прекратила работу на временно оккупированных территориях

фото из свободных источников

Новина українською

"Укрпошта" с понедельника, 1 августа, прекратила свою работу на оккупированных россиянами территориях. Теперь часть украинцев не сможет воспользоваться рядом услуг.

Об этом сообщает гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"До вчера, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности, в Запорожье, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты. Но делать это больше нет возможности", - рассказал Смелянский.

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По его словам, сотрудники компании каждый день находились под угрозой ограбления со стороны военных русской армии, подкрепленной “лучшими” бойцами так называемых "Л/ДНР".

"Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" обычным для них шантажом. По-другому они не умеют", - объяснил решение о прекращении работы на оккупированных территориях гендиректор "Укрпошты".

Напомним, что херсонская дирекция "Укрпочты" прекратила деятельность на оккупированных территориях 30 июня.

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В статье: война с Россией
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