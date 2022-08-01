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Генпрокурор Украины анонсировал чистку рядов всех силовых и правоохранительных структур

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Андрей Костин намерен вычистить коллаборантов и предателей

Генпрокурор Украины анонсировал чистку рядов всех силовых и правоохранительных структур

РБК-Украина

Новина українською

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ о проведении расследования сотрудников прокуратуры прифронтовых регионов Украины для проверки того, кто, где находился и как защищались помещения прокуратур, материалы дел, имущество, а главное, есть ли информация о причастности сотрудников прокуратур к коллаборационной деятельности.

Об этом генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил во время телемарафона в эфире "1+1".

"Относительно того, что уже сделано в течение последних нескольких месяцев, это сообщение о подозрении 5 прокурорам и 3 госслужащим. Одно дело уже направлено в суд. Продолжается работа в отношении более 600 сотрудников прокуратуры, которые пересекали границу. С каждым из них проводят проверку. Из 1 августа генеральная инспекция Офиса будет проводить расследование, чтобы установить возможную причастность сотрудников прокуратуры", — сообщил Костин.

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По его словам, речь идет не только о сотрудниках прокуратуры, но и обо всей охранной системе, органах госуправления, государственной власти и местном самоуправлении.

"Во время войны ни один факт, который может свидетельствовать о какой-либо помощи агрессору, такому факту должна быть отдана соответствующая оценка и все причастные к этому должны быть привлечены к уголовной ответственности", — отметил он.

Костин также сообщил, что столь крупная кампания по очистке рядов всех силовых и правоохранительных структур обусловлена вопросом безопасности.

"Если где-то еще находятся какие-то коллаборанты, предатели, особенно в правоохранительной системе, это вопрос безопасности государства и украинской нации. Речь идет только о фактах, которые доказаны доказательствами. Результаты проверки должны быть доказаны юридически", — добавил Костин.

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа от "Слуги Народа" Андрея Костина. В этот же день Верховная Рада поддержала назначение Костина на должность генпрокурора. Он – нардеп от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам правовой политики.

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В статье: война с Россией
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