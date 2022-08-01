Вчера под Скадовском ВСУ ракетным ударом уничтожили большой склад боеприпасов, ГСМ и техники оккупантов

Большой склад боеприпасов и техники российских захватчиков под Скадовском в Херсонской области был уничтожен в воскресенье, 31 июля. Об этом сообщил в эфире телемарафона депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Укринформ.

"Вчера был уничтожен очередной склад боекомплектов и военной техники, которую подтянул с Крыма враг, возле Скадовска. Это на окраине Скадовска, за очистными сооружениями, враг стянул туда большое количество горюче-смазочных материалов", - отметил депутат.

По его словам, там было много инженерной техники, которую гонят для ремонта поврежденных логистических артерий, в частности Антоновского моста.

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Хлань отметил, что захватчики пытаются маскировать цистерны под фуры, наваривая на них каркасы с маскировочными сетками, но это их не спасает.

"Очень точным попаданием ракеты туда было уничтожено это расположение. Кстати, с вечера и до утра там пылает пламя, местные сообщают, что такого пламени не видели никогда... выше пятиэтажного здания", - сказал Хлань.

Он добавил, что по неподтвержденным данным, сегодня горит пожар на одном из вражеских складов возле Каланчака.