Вчера под Скадовском ВСУ ракетным ударом уничтожили большой склад боеприпасов, ГСМ и техники оккупантов
Пылало знатно и долго
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Большой склад боеприпасов и техники российских захватчиков под Скадовском в Херсонской области был уничтожен в воскресенье, 31 июля. Об этом сообщил в эфире телемарафона депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Укринформ.
"Вчера был уничтожен очередной склад боекомплектов и военной техники, которую подтянул с Крыма враг, возле Скадовска. Это на окраине Скадовска, за очистными сооружениями, враг стянул туда большое количество горюче-смазочных материалов", - отметил депутат.
По его словам, там было много инженерной техники, которую гонят для ремонта поврежденных логистических артерий, в частности Антоновского моста.
Хлань отметил, что захватчики пытаются маскировать цистерны под фуры, наваривая на них каркасы с маскировочными сетками, но это их не спасает.
"Очень точным попаданием ракеты туда было уничтожено это расположение. Кстати, с вечера и до утра там пылает пламя, местные сообщают, что такого пламени не видели никогда... выше пятиэтажного здания", - сказал Хлань.
Он добавил, что по неподтвержденным данным, сегодня горит пожар на одном из вражеских складов возле Каланчака.
У Скадовську палає русня pic.twitter.com/U0dtTPG60k— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 31, 2022
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