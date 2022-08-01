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Белый дом анонсировали военную помощь Украине на 550 млн долларов: что в нее войдет

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Это уже 17-й пакет военной помощи администрации Джо Байдена

Белый дом анонсировали военную помощь Украине на 550 млн долларов: что в нее войдет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 1 августа 2022 года, одобрит новый пакет военной помощи для Украины на 550 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

"Сегодня советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли обсудили нашу поддержку с украинской стороной. И проинформировали о новом пакете на 550 млн долларов военной помощи, которую администрация Байдена одобрит сегодня", - отметил он.

По его словам, новый пакет будет включать дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и 155-мм артиллерии.

По словам Кирби, это уже 17-й пакет военной помощи администрации Джо Байдена, выделяемый президентскими указами из запасов армии США. Их общая сумма составляет более восьми миллиардов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила четыре дополнительные системы HIMARS от США.

Кроме того, начались поставки немецких РСЗО Mars II.

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В статье: война с Россией Джон Кирби
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