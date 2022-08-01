Россияне из ПТУРа расстреляли беженцев из Херсонской области. Два человека погибли, пятеро раненых

Россияне расстреляли эвакуационный микроавтобус с гражданскими возле поселка Долговое в Херсонской области, два человека погибли.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе семерых гражданских.

В районе поселка Долговое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли.

Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог – троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывается медицинская помощь", - написал Вилкул.