Россияне из ПТУРа расстреляли беженцев из Херсонской области. Два человека погибли, пятеро раненых
Люди пытались выехать в Кривой Рог
фото из свободных источников
Россияне расстреляли эвакуационный микроавтобус с гражданскими возле поселка Долговое в Херсонской области, два человека погибли.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе семерых гражданских.
В районе поселка Долговое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли.
Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог – троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывается медицинская помощь", - написал Вилкул.
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