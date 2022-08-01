  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне из ПТУРа расстреляли беженцев из Херсонской области. Два человека погибли, пятеро раненых
В тренде

Россияне из ПТУРа расстреляли беженцев из Херсонской области. Два человека погибли, пятеро раненых

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Люди пытались выехать в Кривой Рог

Россияне из ПТУРа расстреляли беженцев из Херсонской области. Два человека погибли, пятеро раненых

фото из свободных источников

Новина українською

Россияне расстреляли эвакуационный микроавтобус с гражданскими возле поселка Долговое в Херсонской области, два человека погибли.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе семерых гражданских.

Читайте также"Конченые животные". В Криворожском районе российский танк обстрелял украинские комбайны

В районе поселка Долговое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли.

Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог – троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывается медицинская помощь", - написал Вилкул.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Александр Вилкул
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде