Возле румынского курорта обезвредили российскую морскую мину - ФОТО

В Черном море у побережья Румынии обнаружили морскую мину, которую румынские военно-морские силы перевезли в безопасное место и обезвредили.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии в Фейсбуке.

Морскую мину типа ЯМ (якорная малая) обнаружили вечером 31 июля в румынских территориальных водах – на расстоянии примерно 2 морских миль (3,6 км) от побережья Румынии, напротив курорта Эфория.

Водолазная группа EOD (Explosive Ordnance Disposal) обезвредила опасный "нарушитель" границы.

Это уже вторую морскую мину, которая в результате широкомасштабного вторжения России в Украину оказалась в водах Румынии, обезвредили румынские водолазы.