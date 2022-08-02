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Возле румынского курорта обезвредили российскую морскую мину - ФОТО

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И это не первый такой "подарок" у берегов Румынии

Возле румынского курорта обезвредили российскую морскую мину - ФОТО

Министерство обороны Румынии

Новина українською

В Черном море у побережья Румынии обнаружили морскую мину, которую румынские военно-морские силы перевезли в безопасное место и обезвредили.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии в Фейсбуке.

Морскую мину типа ЯМ (якорная малая) обнаружили вечером 31 июля в румынских территориальных водах – на расстоянии примерно 2 морских миль (3,6 км) от побережья Румынии, напротив курорта Эфория.

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Водолазная группа EOD (Explosive Ordnance Disposal) обезвредила опасный "нарушитель" границы.

Это уже вторую морскую мину, которая в результате широкомасштабного вторжения России в Украину оказалась в водах Румынии, обезвредили румынские водолазы.

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В статье: война с Россией
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