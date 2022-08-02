Уничтожены ЗРК и три десятка россиян. Какова текущая оперативная обстановка на юге Украины

Вооруженные Силы Украины на юге уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "ТОР". Также были ликвидированы 32 россиянина, самоходная гаубица "Мста-С" и 4 единицы бронированной техники оккупанта. В настоящее время окончательные потери врага доразведываются.

Отмечается, что трижды враг вертолетами атаковал наши позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, в Баштанском Николаевской области. Потерь у ВСУ нет.

В ответ наша авиация нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.

В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. К сожалению, погибло трое, а ранено пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь.