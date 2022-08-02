Блинкен – о ситуации на ЗАЭС: россия вывела представление о живом щите на ужасный уровень
Ситуация сложная
Фото: Энергоатом / Автор неизвестен
Артиллерийские обстрелы, которые российские войска совершают с территории крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, подчеркивают безответственное отношение агрессора к ядерной безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в ООН на конференции по вопросам нераспространения ядерного оружия.
"Сейчас россия использует АЭС как военную базу для обстрела украинцев, осознавая, что они не могут, и не будут стрелять в ответ, поскольку это чревато случайным поражением ядерного реактора или хранилища высокорадиоактивных отходов. Это выводит представление о "живом щите" на совсем другой, ужасный, уровень".
Блинкен подчеркнул, что кремль прибегает к "опасному бряцанию ядерным оружием" и отметил, что президент россии лично угрожает партнерам Украины последствиями, "которых никогда не видели за всю свою историю". Энтони отметил, что в цивилизованном мире нет места для ядерного сдерживания, основанного на принуждении, запугивании или шантаже.
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