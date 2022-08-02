Плюс вертолет. Генштаб сообщил о потерях россиян за 1 августа

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 02 августа.

За понедельник было ликвидировано 140 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составили около 41170 человек. Между тем, вызывает большое сожаление тот факт, что Генштаб не зафиксировал за сутки уничтожения ни одного вражеского танка.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1768 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4014 (+3) ед,

артиллерийских систем – 936 (+4) ед,

РСЗО - 259 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2914 (+2) ед,

специальная техника – 82 (+0).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.