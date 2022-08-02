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рф готова вернуть тела погибших в Еленовке украинских пленных, но "по завершении расследования"

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рф готова вернуть тела погибших в Еленовке украинских пленных, но "по завершении расследования"

Скриншот из видео пропагандистов

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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне согласились вернуть тела погибших в результате взрыва в Еленовке военнопленных, однако только "по завершении расследования". Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев, но формулировка такова, что "по завершении расследования". На уточнении, сколько нужно времени для расследования, мы пока не получили ответа, но ждем".

россия по состоянию на 1 августа еще не предоставила доступ представителям Международного Комитета Красного Креста к месту убийства украинских пленных в Еленовке, несмотря на заявления российской стороны о якобы предоставлении доступа представителям МККК и мониторинговой миссии ООН. Также омбудсмен заявил, что ООН не отвечает на запросы украинской стороны по поводу взрыва в Еленовской колонии.

"У нас есть коммуникация с МККК, по ООН у нас хуже ситуация. Письма и запросы я направляю. Сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-то сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить".

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В статье: война с Россией
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