Два 200-тых, три 300-тых. Появились кадры работы дрона-камикадзе Phoenix Ghost в Украине
Подарок американского производства от ВСУ для россиян
DEFENSE EXPRESS
ВСУ начали использование дронов-камикадзе Phoenix Ghost. Кадры опубликовал Telegram-канал "Последний блокпост". На видео показаны удары по тылу захватчиков, засевших в украинском населенном пункте.
В результате попадания защитникам удалось ликвидировать двух военнослужащих армии россии и еще троих ранить. Уже после работы дрона-камикадзе позиции россиян воины ВСУ атаковали 82-мм пулеметом.
Как на самом деле выглядит Phoenix Ghost пока широкой публике не известно. Ранее США передали украинской армии 120 баражирующих боеприпасов к Phoenix Ghost. В рамках нового пакета военной помощи ВСУ получат еще 580 БПЛА.
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