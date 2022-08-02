Шольц: Некоторое оружие из наших поставок для ВСУ настолько новое, что не было представлено в Бундесвере
Ничего себе
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что информация СМИ о сокращении военной поддержки Украины не соответствует действительности. Об этом он сказал в интервью Globe and Mail.
"С первых дней после нападения россии на Украину наша страна снабжает ВСУ оружием и боеприпасами. Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. С тех пор мы перешли на более сложные и более дорогие системы. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, контрбатарейные РЛС".
"Некоторые из этих систем настолько новые, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере. Пока мы говорим, украинцев обучают новому и более сложному оружию в нескольких местах в Германии. И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется".
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