Шольц: Некоторое оружие из наших поставок для ВСУ настолько новое, что не было представлено в Бундесвере

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что информация СМИ о сокращении военной поддержки Украины не соответствует действительности. Об этом он сказал в интервью Globe and Mail.

"С первых дней после нападения россии на Украину наша страна снабжает ВСУ оружием и боеприпасами. Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. С тех пор мы перешли на более сложные и более дорогие системы. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, контрбатарейные РЛС".

"Некоторые из этих систем настолько новые, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере. Пока мы говорим, украинцев обучают новому и более сложному оружию в нескольких местах в Германии. И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется".