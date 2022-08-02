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Президент Польши: Украина сдерживает великорусские идеи о подчинении других народов

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Важные слова друга нашей страны

Президент Польши: Украина сдерживает великорусские идеи о подчинении других народов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Польши Анджей Дуда дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Если Украина не устоит перед имперскими планами владимира путина, Польше и странам Балтии грозит дальнейшее расширение сферы влияния россии в Центральной Европе".

"Сегодня Украина защищает Польшу, Европу, в том числе Германию. К слову, русские идеи, о которых мы говорим, – это не только идеи владимира путина; ими пронизана большая часть русского общества, тамошние журналисты говорят о россии, простирающейся до польского города Калиш. Это великорусские идеи о подчинении других народов. Сегодня благодаря Украине эта опасность сдерживается. Но я думаю, что эта опасность, к сожалению, станет реальной в будущем".

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В статье: война с Россией
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Источник:
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