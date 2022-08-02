В Украине ликвидированы двое баскетболистов из Бурятии

В Украине были ликвидированы двое баскетболистов из Бурятии. Дмитрий Лагунов – родом из Забайкальского, но на пике своей баскетбольной карьеры играл в Улан-Удэ. За пределами Бурятии выступал в составе команды "Лара", а внутри чемпионата за команду "Динамо".

Николай Багров с детства играл за юношескую сборную Бурятии. Работал в тренерском штабе команды "Байкал". Вместе с Лагуновым они играли в "Динамо".

В некрологе не уточняются детали гибели баскетболистов, также нет и информации по месту прохождения службы. Можно лишь предположить, что они были контрактниками 11-й ОДШБр из Улан-Уде, о больших потерях которой информация не раз просачивалась в СМИ.