  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Украине ликвидированы двое баскетболистов из Бурятии
В тренде

В Украине ликвидированы двое баскетболистов из Бурятии

Общие новости
(7 голосов)

Custom size

В Украине ликвидированы двое баскетболистов из Бурятии

facebook.com of irakli.komaxidze

Новина українською

В Украине были ликвидированы двое баскетболистов из Бурятии. Дмитрий Лагунов – родом из Забайкальского, но на пике своей баскетбольной карьеры играл в Улан-Удэ. За пределами Бурятии выступал в составе команды "Лара", а внутри чемпионата за команду "Динамо".

Николай Багров с детства играл за юношескую сборную Бурятии. Работал в тренерском штабе команды "Байкал". Вместе с Лагуновым они играли в "Динамо".

В некрологе не уточняются детали гибели баскетболистов, также нет и информации по месту прохождения службы. Можно лишь предположить, что они были контрактниками 11-й ОДШБр из Улан-Уде, о больших потерях которой информация не раз просачивалась в СМИ.

Читайте такжеМорские пехотинцы ВМС ВСУ в бою захватили в плен 11 российских оккупантов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/irakli.komaxidze

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zirka199 (Черкассы)
02.08.2022 в 14:43
Баскетболісти, путлєр дав наказ, баскетболісти, здохли ви на раз! Зате папка купе "Жигулі", поки гниєте, с..ки, у землі!
Ответить
0
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2022 в 13:07
Каждый заработал трехочковый...
Ответить
+3
0
Андрей(Киев) (Киев)
02.08.2022 в 13:54
Двухочковый(двухсотый).
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде