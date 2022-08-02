Опухшие дети с белыми губами. Жители Лисичанска сообщают об инфекциях в оккупированном городе

Во временно оккупированном Лисичанске начали распространяться инфекции. На улицах стали появляться дети с нездоровой внешностью. Об этом изданию УНИАН сообщили жители города. Отличительной особенностью являются побелевшие губы и отеки тела.

По мнению местных жителей, это связано с проблемами из-за воды. Оккупанты разрушили водопровод и не могут его восстановить. В городе практически нет чистой воды. Помимо этого, в Лисичанске царит антисанитария.

В городе стоит жуткий запах от неубранных мертвых тел, разбитой канализации и мусора. По информации местных жителей, люди вынуждены сооружать туалеты прямо во дворах многоэтажек. Некоторые попросту собирают нечистоты в пакеты и выбрасывают их на улицы, которые и так усыпаны мусором.