Верховный суд россии признал украинский полк Азов террористической организацией
#Terrorussia
Азов
Верховный суд россии признал украинский полк специального назначения "Азов" террористической организацией и запретил его на территории России. Об этом сообщают российские медиа, в том числе риа "новости".
Суд постановил, что решение по "Азову" "подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу".
Отметим, что в то же время в МИД россии отреагировали на желание США признать рф "спонсором терроризма". В оркостане заявили, что результатом такого шага может стать разрыв дипломатических отношений с американцами.
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Источник:риа "новости"
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