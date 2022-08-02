Ермак: Войну с Россией нужно завершить до зимы

Затягивание войны выгодно России. Войну нужно закончить к зиме, и ближайшие несколько месяцев будут решающими.

Такое мнение глава Офиса президента Андрей Ермак высказал в интервью японской телекомпании NHK, сообщает НВ.

"Если боевые действия в этой войне будут продолжаться до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - объяснил Ермак, отметив, что следующие несколько месяцев будут решающими.

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При этом он подчеркнул, что украинские войска все больше усиливают свое контрнаступление на юге страны.

"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки нашей независимости, территориальной целостности и суверенитету", - добавил глава ОП.