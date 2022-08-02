Ермак: Войну с Россией нужно завершить до зимы
Затягивание выгодно России
Наталия Мосейчук YouTube
Затягивание войны выгодно России. Войну нужно закончить к зиме, и ближайшие несколько месяцев будут решающими.
Такое мнение глава Офиса президента Андрей Ермак высказал в интервью японской телекомпании NHK, сообщает НВ.
"Если боевые действия в этой войне будут продолжаться до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - объяснил Ермак, отметив, что следующие несколько месяцев будут решающими.
При этом он подчеркнул, что украинские войска все больше усиливают свое контрнаступление на юге страны.
"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки нашей независимости, территориальной целостности и суверенитету", - добавил глава ОП.
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