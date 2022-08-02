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Ермак: Войну с Россией нужно завершить до зимы

Общие новости
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(1 голосов)

Затягивание выгодно России

Ермак: Войну с Россией нужно завершить до зимы

Наталия Мосейчук YouTube

Новина українською

Затягивание войны выгодно России. Войну нужно закончить к зиме, и ближайшие несколько месяцев будут решающими.

Такое мнение глава Офиса президента Андрей Ермак высказал в интервью японской телекомпании NHK, сообщает НВ.

"Если боевые действия в этой войне будут продолжаться до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - объяснил Ермак, отметив, что следующие несколько месяцев будут решающими.

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При этом он подчеркнул, что украинские войска все больше усиливают свое контрнаступление на юге страны.

"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки нашей независимости, территориальной целостности и суверенитету", - добавил глава ОП.

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В статье: война с Россией Андрей Ермак
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Комментарии (10)
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oda1979 (Запорожье)
02.08.2022 в 17:44
Ермак возглавит лично окончание войны?
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+2
0
Acsakal (Kharkiv)
02.08.2022 в 17:57
А то...
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+1
0
avatar
хутин пуйлo 88 (Десь там)
02.08.2022 в 17:29
Але вже краще хай буде він ніж барига
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0
-2
Acsakal (Kharkiv)
02.08.2022 в 17:53
Ти справді такий довбодятл чи тобі зелень платить??? Засланий єрмачок - це агент кремля №1 в керівництві України. Про це свідчить безліч фактів, яким не можна вигадати ніяких інших пояснень, окрім як робота ворога під прикриттям. І зелень ніяких пояснень і не вигадує, а просто робить вигляд, що питань не чує... А до Пороха в мене самого багато запитань, але: навіть якщо всі 80 чи 100 карних справ, заведених на нього зеленою пліснявою, мають підстави (хоча як мінімум половина епізодів заслуговують не судового вироку, а премій та нагород, наприклад, отримання Томосу для ПЦУ або ввезення в Україну власних картин до музеїв з оформленням належних документів та сплатою всіх мит), то там нема жодної підозри у державній зраді. На відміну від єрмака, кожний новий крок якого лише посилює та підтверджує підозри щодо його роботи на кремль та щодо підготовки до узурпації влади. Лише одне питання для ідіотів: як може виграти війну країна, вище керівництво якої хоче її програти і все робить для цього? Знайди відповідь, і я погоджуся, що Порошенко гірший за дєрьмака.
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+1
0
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хутин пуйло 88 (Десь там)
02.08.2022 в 17:26
С*ка зелена
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+2
0
АNЕSТЕZIО (BIHHИЦЯ)
02.08.2022 в 16:58
Віддай втрачені території тай закінчиться війна наступного дня.
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+2
-3
Черноморчик (Одесса )
02.08.2022 в 17:26
По моему вы не с Винницы а из за поребрика .
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+1
-1
Acsakal (Kharkiv)
02.08.2022 в 17:32
Іронію розуміти треба. А засланий єрмачок дійсно робить закиди на предмет: чи достатньо вже втомилися українці від війни, щоби погодитися підписати все, що завгодно параші. Ну не для того зелень здавала південь, щоби відвоювати все "до зими".
+1
0
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
02.08.2022 в 17:43
Хитро здали південь і тупо не здали Київ. Ох ця тупа зелень
+2
0
Acsakal (Kharkiv)
02.08.2022 в 17:56
Чого розреготалося, зелене чувирло? Диви, зараз в тебе 95 квартал весь в труселя вилізе, до толчка добігти не встигнеш.
+1
0

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