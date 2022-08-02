Самолет Пелоси движется в сторону Тайваня. Китай и Тайвань подняли в небо ВВС
Ситуация остается напряженной
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Американский правительственный борт, где может находиться спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси направляется в сторону Тайваня.
Несколько китайских военных самолетов дислоцируются вблизи Тайваньского пролива.
Об этом сообщает Reuters.
По информации издания китайские военные самолеты пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив.
Все подконтрольные Тайваню "внешние" острова перешли в состояние полной боевой готовности, впервые с кризиса 1996 года, сообщают местніе СМИ. Также Тайвань поднял в воздух истребители типа "Мираж".
В то же время борт, где может находиться Нэнси Пелоси, продолжает идти в сторону Тайваня.
Согласно данным Flightradar24, за передвижением самолета Пелоси следят более 300 тыс. человек по всему миру.
Визиту Пелоси на Тайвань резко противится Китай, который считает остров своей территорией. В китайских соцсетях распространялись призывы сбить самолет Пелоси, если он окажется в тайваньском воздушном пространстве. Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом призывал Вашингтон «не играть с огнем».
Как стало ранее известно, Китай активизировал артиллерию и авиацию из-за возможного визита Пелоси в Тайвань.
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