На россии решили провести "антифашистский конгресс"
Конгресс намерены провести с 15 по 21 августа
фото из свободных источников
Министерство обороны РФ планирует провести в августе первый так называемый "Международный антифашистский конгресс". Рашисты заявляют, что их цель - "объединить усилия по борьбе с неонацизмом".
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают российские СМИ.
"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители 74 дружественных страны", - сказал он.
Конгресс намерены провести с 15 по 21 августа в рамках форума "Армия-2022". Представители страны-агрессора считают, что конгресс должен "объединить усилия международного сообщества по борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в мире".
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