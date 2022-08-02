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На россии решили провести "антифашистский конгресс"

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(2 голосов)

Конгресс намерены провести с 15 по 21 августа

На россии решили провести "антифашистский конгресс"

фото из свободных источников

Новина українською

Министерство обороны РФ планирует провести в августе первый так называемый "Международный антифашистский конгресс". Рашисты заявляют, что их цель - "объединить усилия по борьбе с неонацизмом".

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают российские СМИ.

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"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители 74 дружественных страны", - сказал он.

Конгресс намерены провести с 15 по 21 августа в рамках форума "Армия-2022". Представители страны-агрессора считают, что конгресс должен "объединить усилия международного сообщества по борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в мире".

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В статье: война с Россией сергей шойгу
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
02.08.2022 в 17:24
Когда до них уже дойдет , что если от всех воняет , то надо сперва к себе в штаны посмотреть !
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