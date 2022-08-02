На ж/д станции Каланчак россияне взорвали собственный поезд с боеприпасами

На железнодорожной станции "Каланчак" (Херсонская облась, неподалеку от админграницы с Крымом) россияне взорвали собственный поезд из-за неумело устроенной дымовой завесы.

31 июля поезд с военной техникой и боеприпасами прибыл из Крыма. Разгружать его начали на следующее утро и, видимо, с целью обезопасить от удара из HIMARS устроили дымовую завесу.

Примерно в 11:20 раздался сильный взрыв, природу которого не смогли определить из-за густого задымления. В итоге состав быстро двинулся с платформы без предупреждения обратно в Крым, а российские военнослужащие в испуге разбежались, сообщают ГУР МО Украины.

Вероятно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, возникшем как следствие неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы.