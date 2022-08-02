Россияне пригрозили шведам смертными приговорами за службу в ВСУ, МИД Швеции вызвал посла РФ
Россияне во время танковой атаки убили двух американцев, канадца и шведа
Getty Images / Global Images Ukraine
Посольство России в Швеции в фейсбуке отреагировало на гибель в Украине добровольца из Швеции Селандера Патриньяни, воевавшего в рядах Интернационального легиона и публикации о нем в шведских СМИ. Об этом сообщает УП.
Посольство РФ раскритиковало медиа за "попытку создать положительный высоконравственный образ" Патриньяни, которого Россия считает "обычным наемником", и что он по международному праву должен считаться преступником независимо от того, что доброго о нем рассказывают товарищи и друзья.
Посольство также заявляет, что всем шведам в рядах украинской армии грозит "суд" у марионеточных "Л/ДНР" и длительные сроки заключения "вплоть до строжайшего наказания - смерти", и всем добровольцам следует это понимать.
"Министерство иностранных дел может подтвердить, что вчера вызвало посла России Виктора Татаринцева. Во время встречи ему в который раз высказали осуждение агрессии РФ против Украины. В ходе дискуссии МИД также раскритиковало возмутительное сообщение посольства РФ в фейсбуке от 25 июля", - отметили в МИД Швеции в комментарии Европейской правде.
Швед Эдвард Селандер Патриньян родился в 1994 году. Был лейтенантом запаса, экономистом и философом и хотел сформировать "взвод, полностью состоящий из шведов", пишет о нем в своем материале "Громадське радіо".
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