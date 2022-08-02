Азов ответил России на признание полка "террористической организацией"
Мир должен признать недоимперию государством-террористом
t.me/polkazov
Украинский полк "Азов" после того, как в России его признали "террористической организацией", заявил, что мировое сообщество должно признать РФ государством-террористом.
Об этом сообщается в заявление полка "Азов".
"После публичной казни военнопленных полка "Азов" в н.п. Оленевка, Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией".
Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должна получить по зубам раз и навсегда.
Мы призываем Госдеп США и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными, признать РФ государством-террористом", - говорится в заявлении.
Напомним, что верховный суд России
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