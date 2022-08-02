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Азов ответил России на признание полка "террористической организацией"

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Мир должен признать недоимперию государством-террористом

Азов ответил России на признание полка "террористической организацией"

t.me/polkazov

Новина українською

Украинский полк "Азов" после того, как в России его признали "террористической организацией", заявил, что мировое сообщество должно признать РФ государством-террористом.

Об этом сообщается в заявление полка "Азов".

"После публичной казни военнопленных полка "Азов" в н.п. Оленевка, Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией".

Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должна получить по зубам раз и навсегда.

Мы призываем Госдеп США и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными, признать РФ государством-террористом", - говорится в заявлении.

Напомним, что верховный суд России признал украинский добровольческий батальон "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории РФ.

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В статье: война с Россией
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