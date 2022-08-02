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Омбудсмен: ООН не отвечает на запросы Украины по взрыву в Оленовке

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Дмитрий Лубинец заявляет, что не получил ни одного ответа на свои запросы

Омбудсмен: ООН не отвечает на запросы Украины по взрыву в Оленовке

Getty Images

Новина українською

Организация Объединенных Наций не отвечает на запросы Украины о взрыве в Оленовке, где погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных.

Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает BBC.

"У нас есть коммуникация с Международным комитетом Красного Креста, с ООН у нас хуже ситуация. Письма, запросы я направляю. Сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-то сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить", – сказал он.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

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В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

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В статье: война с Россией
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