Канада ввела дополнительные санкции в отношении России
Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций
Getty Images / Global Images Ukraine
Канада расширила санкции против Российской Федерации за военное вторжение в Украину.
Об этом сообщает сайт правительства Канады.
Сообщается, что с целью усиления давления на российскую военную машину, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к вторжению в Украину и военным преступлениям в Буче.
"Канада решительно осуждает убийство гражданских лиц в Украине и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения полного расследования нарушений международного права на территории Украины, в том числе в Буче", - говорится в сообщении.
Оттава также продолжит работу с международными партнерами для координации действий и изучения возможности ввести новые санкции против России.
"Мы не позволим Владимиру Путину и его помощникам действовать безнаказанно. Вопиющие действия российской военной машины не будут забыты, и Канада продолжит работу со своими партнерами в международном сообществе, чтобы призвать ее к ответу. Канада поддерживает Украину", - добавила министр иностранных дел Мелани Жоли.
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