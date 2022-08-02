Генсек ООН считает, что мир находится в одном шаге от "ядерного уничтожения"

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны.

Об этом пишет Sky News.

Ядерные угрозы стоят на повестке дня встречи в Нью-Йорке стран, подписавших договор о нераспространении.

Угрозы, возникающие из-за войны в Украине, а также в Азии и на Ближнем Востоке, отделяют мир от ядерного уничтожения "одним лишь недоразумением, одним просчетом", сказал генеральный секретарь ООН.

Антониу Гутерриш сделал комментарии на переговорах в Нью-Йорке, сказав официальным лицам, что это время ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны.

"Пока нам очень везло. Но удача — это не стратегия. Это также не защита от геополитической напряженности, которая перерастает в ядерный конфликт", — сказал он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Россию за ядерный шантаж, к которому Кремль прибегает во время полномасштабной войны против Украины.