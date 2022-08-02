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Мировая война откладывается? Пелоси прибыла на Тайвань, Китай выразил резкий протест

Общие новости
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Война между Китаем и США пока что откладывается

Мировая война откладывается? Пелоси прибыла на Тайвань, Китай выразил резкий протест

Reuters

Новина українською

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным политиком из США, который посетил остров с 1997 года.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что уже завтра она проведет встречи с руководством Тайваня, в том числе с президентом Цай Инвэнь.

Китай очень резко отреагировал на возможный визит Пелоси – поднял в воздух ВВС и ранее активизировал свои вооруженные силы. Также в воздух были подняты истребители ВВС Тайваня и США (с баз в Японии).

Американские эксперты полагали, что Китай вообще мог сбить самолет Пелоси на подлете к острову.

Читайте такжеСамолет Пелоси движется в сторону Тайваня. Китай и Тайвань подняли в небо ВВС

Накануне в Белом доме заявили, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и любой другой американский политик.

В итоге, МИД Китая сделал заявление по визиту Пелоси на Тайвань - выразил решительный протест и осуждение, заявил, что это серьезно нарушает принцип "единого Китая" и положения китайско-американских коммюнике, призывает США не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем.

А госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что ответственность за военное напряжение вокруг визита Пелоси полностью возлагается на Китай.

Отметим, что Китай считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует остров и его правительство. После поражения в гражданской войне правившая до 1950 года партия Гоминьдан сохранила влияние только на Тайване, а также на островах Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и ряде других.

Китайская республика (Тайвань) является частично признанным государством. Однако даже США, которые на протяжении многих десятилетий выступают в роли союзника, не признают его независимость. Официальный Пекин периодически угрожает силовым способом распространить свой суверенитет на эти острова.

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В статье: война с Россией
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