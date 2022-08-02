Мировая война откладывается? Пелоси прибыла на Тайвань, Китай выразил резкий протест
Война между Китаем и США пока что откладывается
Reuters
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным политиком из США, который посетил остров с 1997 года.
Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что уже завтра она проведет встречи с руководством Тайваня, в том числе с президентом Цай Инвэнь.
Китай очень резко отреагировал на возможный визит Пелоси – поднял в воздух ВВС и ранее активизировал свои вооруженные силы. Также в воздух были подняты истребители ВВС Тайваня и США (с баз в Японии).
Американские эксперты полагали, что Китай вообще мог сбить самолет Пелоси на подлете к острову.
Накануне в Белом доме заявили, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и любой другой американский политик.
В итоге, МИД Китая сделал заявление по визиту Пелоси на Тайвань - выразил решительный протест и осуждение, заявил, что это серьезно нарушает принцип "единого Китая" и положения китайско-американских коммюнике, призывает США не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем.
А госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что ответственность за военное напряжение вокруг визита Пелоси полностью возлагается на Китай.
Отметим, что Китай считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует остров и его правительство. После поражения в гражданской войне правившая до 1950 года партия Гоминьдан сохранила влияние только на Тайване, а также на островах Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и ряде других.
Китайская республика (Тайвань) является частично признанным государством. Однако даже США, которые на протяжении многих десятилетий выступают в роли союзника, не признают его независимость. Официальный Пекин периодически угрожает силовым способом распространить свой суверенитет на эти острова.
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