Ракетные удары по Украине: 6 ракет россиян сбили силы ПВО, есть "прилет" по Львовщине

Во вторник почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 18:00 воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонщины, большая часть которой также оккупирована россиянами.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что над Винницкой областью работает ПВО – сбили 2 ракеты, которые выпустили оккупанты.

Читайте также Наземный общественный транспорт Киева будет стоять во время тревоги, люди должны покинуть салон

Борзов просит всех жильцов оставаться в укрытиях.

Также российские оккупанты обстреляли ракетами территорию Львовской области.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, под ударом оказался Червоноградский район.

"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара", - рассказал он.

По его словам, оперативные службы выехали на место.

Чуть позже Воздушное командование "Юг" сообщило, что силы противовоздушной обороны Украины сбили четыре вражеских ракеты над Николаевской областью. Они были запущены при помощи военных самолетов РФ.



По информации командования, примерно в 17:30 в небе над Николаевской областью сбили крылатые ракеты типа Х (Х-101, Х-555).

Их запуск производился при помощи российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря.