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Более трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли - соцопрос

Общие новости
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И про динозавров тоже интересно

Более трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли - соцопрос

фото из свободных источников

Новина українською

Социологи выяснили, что за 15 последних лет количество граждан России, верящих в то, что Солнце вращается вокруг Земли, выросло до 35%.

Такие данные дает всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сообщается, что этот показатель вырос на 7 процентных пунктов, в то же время лишь 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. – 14%, в 2011 г. – 20%).

По данным опроса, при этом 7% россиян убеждены, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить.

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В то, что первобытные люди могли ходить рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин, или 21%. Также 44% россиян из числа опрошенных считают, что продукты из ГМО могут вызвать рак.

Социологи сделали возрастной срез научно осведомленных россиян. В частности, россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст. Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование и старше 45 лет, а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек.

Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует молодежь, активно пользующиеся интернетом, имеющие высшее образование, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2022 в 21:01
Их так легче отправлять умирать за что нибудь.
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