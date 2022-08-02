Россия угрожает США разрывом дипотношений в случае признания РФ государством-террористом
Россия опять пробует угрожать США
фото из свободных источников
Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с США в случае признания России государством-спонсором терроризма.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Подобное применение собственного законодательства, противоречащего международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная кара, способная заставить Россию жить согласно вымышленному США миропорядку, основанному на правилах", – сказала Захарова на брифинге.
"При этом как-то забывается, что любое действие порождает противодействие, и логичным результатом такого безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, по которому Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - добавила она.
Напомним, то ранее
Популярное сейчас
- Днепр-1 узнал соперника в квалификации Лиги Европы
- Динамо - Штурм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Сегодня Днепр-1 узнает соперника в раунде плей-офф Лиги Европы
- Генпрокурор Украины анонсировал чистку рядов всех силовых и правоохранительных структур
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- Блогер из Днепра устроил красивую акцию для сбора средств на нужды ВСУ
Новости по теме
- 17:20 Украинские Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, пропагандистки Скабеевой и российских госСМИ
- 16:45 Украинские Министр иностранных дел Латвии потроллил Захарову: Нравится – не нравится, терпи, моя красавица
- 23:13 Украинские МИД РФ: Ответ Литве на запрет транзита товаров будет практическим, а не дипломатическим