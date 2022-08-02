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Россия угрожает США разрывом дипотношений в случае признания РФ государством-террористом

Общие новости
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(1 голосов)

Россия опять пробует угрожать США

Россия угрожает США разрывом дипотношений в случае признания РФ государством-террористом

фото из свободных источников

Новина українською

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с США в случае признания России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Подобное применение собственного законодательства, противоречащего международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная кара, способная заставить Россию жить согласно вымышленному США миропорядку, основанному на правилах", – сказала Захарова на брифинге.

"При этом как-то забывается, что любое действие порождает противодействие, и логичным результатом такого безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, по которому Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - добавила она.

Напомним, то ранее Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

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В статье: война с Россией Мария Захарова
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Комментарии (3)
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АNЕSТЕZIО (BIHHИЦЯ)
02.08.2022 в 21:54
США обісреться
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0
0
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Romerik (YNWA)
02.08.2022 в 21:09
Що там алкашка погрожує... Кому ти цікава...
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+1
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2022 в 21:03
И что сыну газманова придётся на россии зарабатывать?
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+3
0

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