Россия угрожает США разрывом дипотношений в случае признания РФ государством-террористом

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с США в случае признания России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Подобное применение собственного законодательства, противоречащего международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная кара, способная заставить Россию жить согласно вымышленному США миропорядку, основанному на правилах", – сказала Захарова на брифинге.

"При этом как-то забывается, что любое действие порождает противодействие, и логичным результатом такого безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, по которому Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - добавила она.