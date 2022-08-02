Верховная Рада обратилась к мировому сообществу по поводу убийств военнопленных в Оленовке

Верховная Рада обратилась к мировому сообществу и международным правительствам с призывом сделать невозможным повторение убийства украинских пленных, как это произошло при взрыве в Оленовской колонии. Украинский парламент также призвал мир признать рф государством-террористом.

Об этом говорится в заявлении руководства Верховной Рады.

"Массовое умышленное убийство террористическим кремлевским режимом украинских военнопленных является циничным и жестоким военным преступлением, не имеющим срока давности, нарушением принципов и норм международного права, законов и обычаев ведения войны", — подчеркнули в Раде.

По мнению руководства парламента, взрыв в Оленовке был "кровавой попыткой" российских властей скрыть факты пыток и издевательств над украинскими военнопленными, совершенных ею на временно оккупированной территории Донецкой области, обвинив в совершенном Украине.

Так, Верховная Рада обратилась к мировому сообществу, международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств с призывами: