Верховная Рада обратилась к мировому сообществу по поводу убийств военнопленных в Оленовке
Рада заявляет, что это было массовое умышленное убийство
фото из свободных источников
Верховная Рада обратилась к мировому сообществу и международным правительствам с призывом сделать невозможным повторение убийства украинских пленных, как это произошло при взрыве в Оленовской колонии. Украинский парламент также призвал мир признать рф государством-террористом.
Об этом говорится в заявлении руководства Верховной Рады.
"Массовое умышленное убийство террористическим кремлевским режимом украинских военнопленных является циничным и жестоким военным преступлением, не имеющим срока давности, нарушением принципов и норм международного права, законов и обычаев ведения войны", — подчеркнули в Раде.
По мнению руководства парламента, взрыв в Оленовке был "кровавой попыткой" российских властей скрыть факты пыток и издевательств над украинскими военнопленными, совершенных ею на временно оккупированной территории Донецкой области, обвинив в совершенном Украине.
Так, Верховная Рада обратилась к мировому сообществу, международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств с призывами:
- использовать все возможные инструменты, позволяющие предотвратить повторение таких военных преступных действий, а также попытки их пропаганды или оправдания;
- принять все возможные меры для проведения беспристрастного объективного расследования преступления и привлечения к ответственности "всех идеологов и исполнителей российской людоедской политики уничтожения";
- принять необходимые меры, чтобы заставить рф выполнять положения Женевской конвенции и другие нормы международного гуманитарного права;
- признать россию государством-террористом и принять действенные меры для его всесторонней международной изоляции — в частности, прекратить все виды сотрудничества с ней и заморозить контакты с ее представителями на всех уровнях;
- усилить санкционное экономическое и политическое давление на рф.
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